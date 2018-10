In Regione entrano 4 nuovi consiglieri

TRIESTE – Con le dimissioni dal Consiglio regionale degli assessori Barbara Zilli, Pierpaolo Roberti, Stefano Zannier (tutti e tre della Lega) e Sergio Emidio Bini (Progetto Fvg), sono stati nominati quattro nuovi consiglieri.

CHI SONO I 4 NEO CONSIGLIERI - L’ingresso ufficiale in Aula è avvenuto lunedì 1 ottobre. L'Assemblea votato la surroga dei candidati alla carica di consigliere, in precedenza individuati dalla Giunta delle elezioni in base a quanto stabilisce il Regolamento interno del Consiglio.

A prendere il posto dei dimessi sono i primi dei non eletti nelle medesime circoscrizioni: Luca Boschetti, Antonio Lippolis e Alfonso Singh della Lega e Edy Morandini di Progetto Fvg, che hanno prestato quindi giuramento, Morandini anche in friulano.

L’AUGURIO DEL PRESIDENTE ZANIN - Il presidente del Consiglio Zanin ha loro dato il benvenuto e formulato gli auguri di buon lavoro a favore della Comunità.