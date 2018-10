Perde il controllo del mezzo e finisce sulle auto parcheggiate: donna trasportata in ospedale

TRIESTE - Una donna di circa 80 anni, nella mattinata del 3 ottobre, era al volante della sua autovettura quando, per cause in fase di accertamento, ha urtato alcuni veicoli regolarmente parcheggiati. l’incidente, che fortunatamente non ha avuto risvolti gravi è avvenuto qualche minuto prima delle 10 lungo via Eugenio Curiel.

I SOCCORSI - Chiamati i soccorsi, sul posto è intervenuta un’ambulanza in codice verde. Assieme ai sanitari, sul posto sono arrivati anche i vigili urbani. Dopo una prima valutazione, la conducente della vettura è stata trasportata al pronto soccorso di Cattinara in codice verde per accertamenti, sembra abbia riportato dei traumi lievi.