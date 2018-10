Bolzonello (Pd): «Tre giorni di Aula per il nulla»

TRIESTE - «In Consiglio regionale si lavora per il futuro? Pare di no, finora abbiamo assistito a tre giorni di Aula per il nulla. Questo è il governo a traino leghista». A dirlo è il capogruppo del Pd, Sergio Bolzonello a margine della terza di quattro giornate di Consiglio regionale.

«Questa maggioranza - prosegue - ci ha dimostrato come pensa di amministrare la Regione: a colpi di slogan e interventi che più che reali provvedimenti sono passerelle mediatiche per alimentare la propaganda. Creano fenomeni di distrazione di massa da quelli che sono i veri problemi».

«Già dalla prima di queste quattro giornate - conclude Bolzonello - solo leggendo il calendario delle attività si capiva chiaramente che stiamo lavorando nella dimensione dell'ordinario, senza alcuno slancio per cominciare ad affrontare i grandi nodi che oramai, dopo quattro mesi d'insediamento dell'attuale Giunta, aspettano solo di essere affrontati».