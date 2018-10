Una multivisione per scoprire il Carso, all’Immaginario Scientifico di Trieste

TRIESTE - Carso, Kras, Karst: significa roccia. Per estensione è chiamato così un territorio unico, prezioso e straordinario. Domenica 7 ottobre, in occasione della Giornata Nazionale della Speleologia 2018, l’Immaginario Scientifico di Trieste presenta alle 10 la multivisione «Carso: paesaggio a Oriente», dedicata al Carso e alle grotte, con un video realizzato da Pier Paolo Mazzon e Sonia Fattori, appassionati di Carso e fotografia. Seguirà l’intervento da Paolo Bonivento, esperto speleologo della Società Adriatica di Speleologia.

KALEIDO - Sugli schermi della sezione museale Kaleido, il video permetterà di fare un percorso immersivo tra immagini, parole e musica, per conoscere la Grotta delle Torri di Slivia e il territorio carsico circostante. Profonda oltre cento metri, questa Grotta è una suggestiva cavità del Carso Triestino, per molto tempo meta degli speleologi per la bellezza dei suoi ambienti. Le immagini raccontano delle gallerie e della «Grande sala», passando per il pozzo d'entrata: fra stalattiti, stalagmiti e colate calcitiche, sarà l'occasione per scoprire un mondo sotterraneo che sorprende e appassiona, con uno sguardo a ciò che avviene anche in superficie, dai muretti «a secco», alla vegetazione, fino ai sapori dati dall'ulivo Bianchera, dai vini Terrano e Vitovska, parte integrante della cultura e tradizione del Carso.

GROTTISTI, SPELEOLOGI, STUDIOSI - Ma si parlerà anche di grottisti, speleologi, studiosi di carsismo: sono numerosissimi infatti i personaggi, passati e presenti, che hanno contribuito sin dalla prima metà del 1800, alla scoperta del sottosuolo carsico. Al loro lavoro di continua ricerca a approfondimento è dedicata questa multivisione, che potrà essere visitata all'Immaginario Scientifico di Grignano domenica fino alle 18, e per tutto il mese di ottobre, ogni domenica dalle 10 alle 18.

