Alessandra Amoroso con il suo '10 Tour' arriva in Fvg

TRIESTE - Alessandra Amoroso, cantante leccese sbocciata nella scuola di 'Amici' e divenuta nel corso degli ultimi anni un riferimento della musica pop italiana, annuncia oggi le date del suo nuovissimo '10 Tour', tournée che la vedrà toccare i palazzetti di tutte le regioni italiane e che vedrà in Friuli Venezia Giulia un’unica data in programma domenica 7 aprile alla PalaRubini Alma Arena di Trieste (inizio alle 21). I biglietti per il concerto, organizzato da Zenit srl e F&P Group, in collaborazione con Regione Friuli Venezia Giulia e PromoTurismoFVG, saranno disponibili online su TicketOne (www.ticketone.it) dalle 16 di venerdì 5 ottobre e in tutti i punti vendita autorizzati dalle 16 di venerdì 12 ottobre. Info e punti autorizzati su www.azalea.it.

