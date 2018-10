Nordic Emotions: il design scandinavo sbarca a Trieste!

TRIESTE - Non è casuale la data di apertura al pubblico a Trieste di Nordic Emotions, il primo showroom italiano dedicato a una selezione di prodotti e marchi scandinavi, ispirato alla visione nord europea dei grandi department store. Venerdì 5 ottobre è infatti anche la giornata di «Ecommerce Hub 2018», un evento dedicato alla digital experience, durante il quale si analizzerà il futuro dell’eCommerce italiano. «Il nostro Paese – spiega Stefano Ogrisek, rappresentate di Exe Advisor, partner di Nordic Emotions, società costituita a giugno 2018 con Alessandro Martelli (fondatore di Kleppeck Design, agenzia esclusiva per l’Italia di venti marchi scandinavi) e Airis Perlini – si sta lentamente allineando con il resto del mondo: seppur ispirandoci alla Cina (il più grande mercato elettronico nel mondo) e agli Stati Uniti, l’eCommerce italiano deve seguire la propria strada, investire maggiormente in formazione e tecnologia. La sfida nei prossimi anni si gioca prima di tutto attraverso la trasformazione delle imprese, adottando tutte le nuove tecnologie disponibili. E creando esperienze di acquisto uniche per i consumatori, attraverso l’integrazione di strumenti online e offline, in una strategia multicanale».

NORDIC EMOTIONS - Strategia che Nordic Emotions proporrà nel suo primo showroom, nel cuore commerciale di Trieste (in via Trento 1), dove non solo si potranno vedere, toccare e testare alcuni prodotti, bensì anche scoprirli tutti e acquistarli attraverso un portale web dedicato (www.nordic-emotions.com). L’installazione di «totem» per entrare nel mondo online, anche tramite visori di realtà virtuale disponibili nello showroom, permetterà inoltre di immergersi nel mondo scandinavo e vivere un’esperienza nordica completa, attraverso video informativi sui paesi di riferimento, documentari su designer che hanno segnato la storia del settore e che tutt’oggi collaborano con i brand proposti, video istruttivi sulla produzione aziendale e molto altro. «Nordic Emotions» – conclude Stefano Ogrisek, che ricopre anche il ruolo di Presidente Giovani Confcommercio Trieste e consigliere nazionale – «vuole dimostrare come la tecnologia possa semplificare e migliorare la vita, mettendo in connessione le aziende alle persone, i prodotti alle case, le emozioni al web. Con uno sguardo orientato al futuro, verso altri territori, in Italia e anche all’estero, ai quali proporre la filosofia e il concept di Nordic Emotions».