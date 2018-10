Un weekend di passeggiate cinematografiche per Barcolana 50

TRIESTE - Per celebrare Barcolana 50, la regata storica più affollata al mondo che ha già battuto il record di iscrizioni, Esterno/Giorno si fa in tre e va ad arricchire il programma di eventi per la settimana di Barcolana di magia cinematografica.

L'EVENTO - Così Casa del Cinema offre la possibilità di ben tre percorsi che vanno a svelare i set del Porto Vecchio con l'ausilio di visori digitali che permettono una totale immersione guidata nei set costruiti in questa vasta area della città: magazzini, viali, banchine che nel visore diventano città straniere ne Il Paziente Inglese o set di noir polizieschi come La Porta Rossa; le Rive, Molo, Caffè Storici e Viali attraverso il racconto di film rimasti nella storia del cinema come Il Padrino du Francis Ford Coppola e Corriere Diplomatico di Henry Hathaway; e infine il Carso di Julia e Julia di Peter Del Monte o Va Dove ti Porta il Cuore di Cristina Comencini. A piedi o in bus, scoprire l'anima fortemente cinematografica di Trieste all'interno di una kermesse così animata come Barcolana è l'esperienza in più per portare a casa un ricordo di Trieste a 360°, di nome e di fatto dato anche l'utilizzo di video immersivi nelle visite in Porto Vecchio.

GLI APPUNTAMENTI - Sabato 13 ottobre, il Porto Vecchio e il Cinema, partenza alle 11 da Casa del Cinema, piazza Duca degli Abruzzi 3. Domenica 14 ottobre, Rive, Molo, Caffè Storici e Viali, partenza alle 11 da Casa del Cinema, piazza Duca degli Abruzzi 3. Domenica 14 ottobre, Coach Trip Around Trieste - Tour sul Carso, partenza alle 15, piazza Oberdan. A guidare le passeggiate ci sono i critici cinematografici Elisa Grando e Nicola Falcinella, Il costo della passeggiata è di 10 euro e la prenotazione è obbligatoria scrivendo a esternogiornots@gmail.com o telefonando a 339.4535962.