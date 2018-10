Despar sbarca alla Barcolana 50

TRIESTE - Per la 50esima edizione di Barcolanam Despar Nord Est ha voluto essere presente in maniera significativa. Già da sabato 6 ottobre sponsorizzando il concerto di Bob Sinclair, con il ricavato delle offerte dei partecipanti (minimo 3 euro) che sarà interamente devoluto all’ospedale infantile Burlo Garofolo, così come era stato fatto per il concerto di Gabbani (vincitore del Festival di Sanremo 2017).

Da lunedì 8 ottobre inoltre, nell’area Despar in piazza Barcolana (di fronte all’hotel Savoia), cominceranno le proiezioni di ‘Custodi del Territorio’. Si tratta del progetto con cui Despar vuole generare valore e farsi portatrice di diversi messaggi: informare, dando voce e visibilità ad aspetti del territorio spesso sconosciuti; emozionare, raccontando una storia, fatta di luoghi e persone che dialogano con lo spettatore a un livello profondo. In pratica si cerca di trasmettere una nuova consapevolezza che possa generare comportamenti d’acquisto e di consumo alimentare più responsabili. Per assistere alle proiezioni dei suggestivi filmati, alle quali saranno presenti i protagonisti e gli autori, è necessaria la prenotazione.

Tra gli appuntamenti più attesi, lo showcooking di sabato 13 ottobre alle 17.30, che vedrà protagonista Emanuele Scarello, titolare del ristorante stellato ‘Agli Amici’. Lo chef pluripremiato preparerà alcune specialità utilizzando esclusivamente prodotti locali nello spazio all'interno del Villaggio Barcolana, che il marchio con l'abete dedica all'esplorazione dei ‘Sapori del Nostro Territorio’. I laboratori prenderanno il via a partire da giovedì 11 ottobre con lo chef italo-sloveno Igor Peresson assieme a Matiaz Šinigoj (per info e prenotazioni, https://www.despar.it/it/barcolana50).