La Amerigo Vespucci è arrivata a Trieste!

TRIESTE - La Amerigo Vespucci è ormeggiata al Molo Bersaglieri, dalla mattinata dell'8 ottobre. La nave più bella del mondo è arrivata da Napoli dove in soli tre giorni è stata visitata da 22 mila persone. Un numero che probabilmente sarà superato a Trieste, dove resterà fino a domenica sera, giorno della regata della 50^ edizione della Barcolana, e con un ricco programma di eventi.

L'AMMIRAGLIA - Da questo pomeriggio la grande ammiraglia della Marina Militare sarà visitabile, così come domani e dopodomani. Dunque olio di gomito per i marinai, impegnati a pulire e lucidare in modo ancor più approfondito per non smentire la fama della nave, che naviga al motto di «Non chi comincia ma quel che persevera» e con un principio ben saldo: «Tutti noi marinai siamo molto sensibili alla solidarietà verso gli altri e a chi è in difficoltà», come ha sottolineato il comandante della Vespucci, C.v. Stefano Costantino, da quattro giorni al comando, nel corso di una conferenza stampa svolta a bordo.