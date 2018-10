Norma Cossetto commemorata a Trieste

TRIESTE - Il 75° del sacrificio di Norma Cossetto è stato commemorato venerdì con la tradizionale cerimonia solenne nel corso della quale una corona d’alloro è stata deposta, in questo speciale anniversario direttamente da parte del sindaco Roberto Dipiazza, alla stele eretta nella via a lei dedicata, nel rione di Chiarbola.

La cerimonia, che ha visto la presenza di organizzazioni patriottiche e dell'Esodo e di numerosi cittadini, era promossa dal Comitato provinciale di Trieste dell’Associazione Nazionale Venezia Giulia e Dalmazia assieme all'Associazione delle Comunità Istriane e in collaborazione con il Comune di Trieste intervenuto con il Sindaco, il Gonfalone municipale e con un picchetto d'onore della Polizia Locale.

Mercoledì 10 ottobre, alle 17.30, nella sede dell'Associazione delle Comunità Istriane, in via Belpoggio 29, in un'altra iniziativa promossa da questa Associazione sempre in collaborazione con l'Anvgd, si parlerà ancora di Norma Cossetto, della sua tragica morte e di ‘Red Land’, il nuovo grande film sulle foibe e sul martirio della Cossetto che uscirà a novembre. Interverrà all'incontro il giornalista Fausto Biloslavo.