Arriva la Barcolana e torna «Autunno a Opicina»

OPICINA - A Opicina l'arrivo dell'autunno si festeggia anche quest'anno con un evento fatto di prodotti tipici, vetrine a tema, esposizione della vettura storica del tram, visite ai bunker, passeggiata storico-naturalistica, tornei di scacchi e piattelli, presentazioni di libri, mostre, intrattenimenti e presentazione e premiazione dei disegni a tema dei bambini, musica, esibizioni folkloristiche e concerti bandistici.

LA MANIFESTAZIONE, che si svolge in concomitanza con la Barcolana per offrire ai turisti e ai cittadini un evento che arricchisca ulteriormente l'offerta turistica e commerciale nei giorni della regata e permetta di poterla osservare da un'angolazione diversa (grazie anche a una speciale visita ai bunker con vista panoramica sul Golfo in occasione della partenza, domenica 14 ottobre dalle 9.30) è stata presentata, martedì 9 ottobre 2017, nella Sala Giunta del Comune di Trieste dall'Assessore comunale al Commercio ed eventi correlati Lorenzo Giorgi con i funzionari Francesca Dambrosio e Kristina Tomsic, alla presenza del Presidente dell'Associazione storico culturale Tergeste, Fabio Mergiani e della Presidente del Consorzio Centro in Via Insieme a Opicina-Skupaj na Opčinah, Nadia Bellina.

L’EVENTO autunnale proporrà ogni giorno un itinerario del gusto alla scoperta dei sapori tipici del Carso, dai salumi al vino al miele ai formaggi all'olio, che coinvolgerà una ventina di attività di Opicina e altrettante aziende agricole della zona: gli esercizi pubblici aderenti, in collaborazione con le Aziende produttrici locali, promuoveranno i prodotti tipici del territorio all'interno delle proprie sedi e in uno spazio antistante la propria attività, dedicando ognuno alla manifestazione dei piatti, dei dolci, delle ricette o dei menù a tema, dalla colazione al pranzo, all'aperitivo fino alla cena. Fino al 14 ottobre si potranno ammirare le vetrine più belle dedicate al tema 'Foglie rosse sul Carso, vele bianche sul mare'.

OGNI GIORNO DAL 12 AL 14 OTTOBRE (venerdì alle 10, 14 e 16.30, sabato alle 10, 14 e 17 e domenica alle 14 e 16.30) verranno svolte, a cura dell'Associazione storico culturale Tergeste, visite gratuite ai bunker di Opicina su prenotazione (scrivendo a: asctergeste@gmail.com). Il ritrovo è fissato un quarto d'ora prima di ogni visita presso il parcheggio del quadrivio di Opicina. Venerdì 12 ottobre alle 18.30, a conclusione della visita ai bunker, verrà presentato, alla presenza dell’autrice, il libro della scrittrice Graziella Casini Nicosanti «Kleine Berlin 1943 Trieste La Piccola Berlino» (Luglio Editore) presso il. Campeggio Obelisco. Domenica dalle 9.30 sarà possibile assistere alla spettacolare partenza della Barcolana – prevista per le 10.30 - dal Belvedere di Opicina sul percorso di visita ai Bunker.

DAL 12 AL 14 OTTOBRE NELLA PIAZZOLA ANTISTANTE L'OBELISCO (illuminato la sera), venerdì dalle 14 alle 22, sabato dalle 8 alle 22 e domenica dalle 7 alle 22 sarà allestito un chiosco con specialità enogastronomiche a cura dell'associazione ASD SK Bardina. Non mancherà, dalle 20 alle 22, l’intrattenimento musicale: venerdì con «Oliver Mania», concerto di canzoni dalmate tenuto dai cori MPZ Vesna di Santa Croce e MePZ Rdeča Zvezda di Salez e sabato con il concerto del gruppo Nebojsega.

ANCHE QUEST'ANNO ci sarà spazio per il concorso dei disegni realizzati dai bambini dai 6 a 11 anni sul tema "Barcolana». L'appuntamento è per sabato. La giuria, composta dai professori Jasna Merkù e Matja¸ Fajt, premierà i tre migliori lavori presentati e la cerimonia di consegna dei premi si terrà alle 14. A seguire, esibizione del gruppo «Ma¸oretna in twirling skupina» di Doberdò del Lago. Sabato e domenica dalle 8 alle 22 a Prosecco, alla fine della Napoleonica, sarà allestito un chiosco enogastronomico a cura della società sportiva Mladina di Santa Croce.

NOVITÀ di quest’anno, la Passeggiata storico naturalistica dall'Obelisco alla cima Selivc guidata da Paolo Sosič con partenza sabato alle 10. Per lo sport, venerdì alle 15.30 nel piazzale dell’Obelisco si svolgeranno tornei di scacchi e di piattelli. Fino a domenica 14 ottobre dalle 17 alle 20 sarà visitabile una mostra a tema presso l'Atelier del pittore Fulvio Cazzador. In attesa del ritorno del 'Tram de Opcina' venerdì 12 e sabato 13 dalle 13 alle 19 e domenica 14 ottobre dalle 8 alle 14 alla stazione Tranviaria di Opicina, grazie alla Trieste Trasporti, verrà esposta la vettura storica n° 6 per la gioia dei molti turisti e residenti che potranno così scattare una foto ricordo.