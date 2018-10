Alma Pallacanestro Trieste: venduti 4.469 abbonamenti. E' record

TRIESTE - Alma Pallacanestro Trieste comunica il dato definitivo della campagna abbonamenti 'ArriviAmo', legato alla stagione di Serie A 2018/2019: sono 4.469 le persone che hanno deciso di sottoscrivere un abbonamento per seguire da vicino le gesta dei ragazzi di coach Eugenio Dalmasson in questa stagione.

Un risultato da record per la società biancorossa, come sottolineato anche dalle parole dell’amministratore delegato Gianluca Mauro: «Siamo andati ben oltre le aspettative; in fase di lancio della campagna abbonamenti - queste le parole di Mauro - avevo detto che il nostro primo auspicio sarebbe stato di arrivare a quattromila abbonati, ma ancora una volta la città ci ha dimostrato il suo attaccamento e la voglia di seguire questa squadra che tante soddisfazioni ci ha dato. Come Alma, non possiamo che ringraziare il territorio e puntiamo ovviamente a ricambiare questo affetto con i risultati sul campo della nostra squadra».