Miramare: due iniziative straordinarie nel fine settimana

TRIESTE - Il prossimo fine settimana il Museo e parco del castello di Miramare ospiterà due iniziative straordinarie anche in occasione della Barcolana che quest’anno festeggia la cinquantesima edizione.

VENERDÌ 12 OTTOBRE ci sarà l’apertura serale dalle 19 alle 22.30 (chiusura biglietteria ore 22) del Castello e delle Ex Scuderie del Museo di Miramare, dove è allestita la mostra ‘Massimiliano e Manet. Un incontro multimediale’. I visitatori che visiteranno il castello negli orari serali potranno assistere alla conferenza ‘Libri parlanti. Mare, imbarcazioni e viaggi nella biblioteca di Massimiliano’, incontro tematico che si svolgerà nelle sale del museo alle 20.30 e sarà condotto dalla storica dell’arte Alice Cavinato. Gli ospiti del castello saranno guidati alla scoperta della passione per il mare di Massimiliano d’Asburgo grazie a documenti come stampe e litografie che si trovano nell’archivio storico del museo e non sono normalmente esposti al pubblico. Saranno esposti anche alcuni volumi ‘nascosti’ della biblioteca del Castello. L’attività è compresa nel regolare biglietto d’ingresso al Museo e non è soggetta a prenotazione.

IL 14 OTTOBRE invece ci sarà la giornata nazionale delle famiglie al museo. Alle 16 è previsto l’incontro ‘Le avventure della fregata Novara’, un percorso tematico con laboratorio gratuiti per famiglie. Il percorso didattico a tema è pensato in occasione della storica Regata Barcolana e della Giornata Nazionale delle Famiglie al Museo, per avvicinare i visitatori più piccoli, i loro amici e famiglie, al patrimonio del castello di Miramare, raccontato in questa occasione speciale attraverso il mare e gli straordinari viaggi della fregata Novara, la preferita di Massimiliano d’Asburgo. Un’attenzione particolare sarà data a opere e dettagli ‘piccoli ma preziosi’ in tema con la Giornata Nazionale della Famiglie al Museo 2018. Con l’osservazione guidata degli ambienti e delle opere più significative e con il supporto di materiale fotografico, immagini e oggetti da toccare e annusare, si ricostruiscono le vicende affascinanti e meravigliose della circumnavigazione del globo della Novara, partita proprio da Trieste nel 1857.

LA STORIA DEL CASTELLO e dei suoi protagonisti si intreccia con lunghe traversate a bordo di navi e velieri, scoperte botaniche, esplorazioni di terre lontane e racconta il mare e la navigazione a vela attraverso vivi ricordi di viaggio, quadri e opere d’arte. A conclusione del percorso sarà allestito un laboratorio dove i piccoli lupi di mare potranno immedesimarsi nell’equipaggio, tracciare la rotta della nave e decorare la loro personale carta nautica. Anche questa attività è compresa nel regolare biglietto d’ingresso al Museo, per i bambini il biglietto è gratuito.

PRENOTAZIONE - La prenotazione è obbligatoria: miramarebookshop@gmail.com oppure 040/2247013.