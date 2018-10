Trieste: in programma nuovi lavori di manutenzione alla segnaletica orizzontale

TRIESTE - Il Comune informa che sono previsti lavori di manutenzione alla segnaletica orizzontale stradale dalla giornata di lunedì 15 fino a giovedì 18 ottobre. I lavori in programma verranno effettuati dalle 21 alle 6, in via di Cologna, alla rotonda del Boschetto, in viale Raffaello Sanzio, in via Pindemonte, in via Marchesetti, in via Farneto, sulla ex strada provinciale 35, a Basovizza e Prosecco. Sulle tempistiche il Comune, in una nota, ricorda «che il programma è puramente indicativo e potrà essere modificato in base alle condizioni metereologiche e del traffico».