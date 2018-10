Trieste: Progetto Fvg riunione del coordinamento regionale in vista del congresso

TRIESTE - Prima riunione, a Trieste, per il coordinamento provinciale, provvisorio, di ‘Progetto Fvg per una Regione Speciale’. Presenti i responsabili locali e membri del regionale, Giorgio Cecco e Michele Sacellini. L’appuntamento, in vista del prossimo Congresso regionale, è stato convocato per dare inizio al tesseramento.

IL CONGRESSO - Nell’occasione Cecco ha evidenziato le linee politico-amministrative in ambito regionale e alcune di quelle previste per il territorio, comunque da definirsi attraverso un dialogo continuo con i cittadini. Sacellini si è invece soffermato sulle procedure per il tesseramento e l’organizzazione di un prossimo convegno-evento previsto a fine mese, proprio a Trieste, con relatori anche i consiglieri regionali, l’Assessore Bini e il coordinatore regionale Saro.