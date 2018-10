Prima di entrare in discoteca danneggiano delle moto parcheggiate: scatta la denuncia

TRIESTE - Nottata di intensa attività per il personale della Questura impegnato nel controllo del territorio vista la tanta animazione e la folta presenza di persone, più o meno giovani, in città in occasione del fine settimana, ma soprattutto per l’evento della Barcolana.

I FATTI - Tre giovani sono stati denunciati dal personale delle volanti per aver danneggiato due motoveicoli parcheggiati regolarmente negli stalli di piazza Tommaseo. Si tratta dei monfalconesi N.Z. e A.B.S., del 1998 e del 2000, e del triestino L.L., nato nel 1999. I tre hanno gettato a terra i veicoli, danneggiandoli, e si sono allontanati, ma la loro azione è stata notata da una persona che, tramite il 112, ha contattato la sala operativa della Questura che ha inviato un equipaggio.

DENUNCIATI - I tre sono stati fermati e identificati dagli operatori mentre si trovavano in coda per entrare in una discoteca della zona. Ricostruito l’episodio, i ragazzi sono stati denunciati e dovranno anche risarcire i danni arrecati con la loro condotta.