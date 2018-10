Spirit of Portopiccolo vince la Barcolana 50

TRIESTE – Spirit of Portopiccolo con Furio Benussi al timone, Alberto Bolzan alla randa, Lorenzo Bressani e Gabriele Benussi alla tattica ha vinto la Cinquantesima edizione della Barcolana di Trieste, la regata più grande del mondo, che ha superato tutti i record con 2.689 barche al via, per oltre 28 mila velisti in mare e oltre trecentomila persone a terra, disputata con un borino leggero tra i 6 e i 15 nodi sotto raffica.

Lo scafo di Benussi ha preso la testa della classifica sin dalla partenza, ha compiuto il percorso di 13 miglia nel Golfo di Trieste in 57 minuti e 4 secondi, precedendo lo sfidante di questa edizione, CQS Tempus Fugit di Masoli-Furlan-Kosmina-Zennaro, che con una velatura meno performante non è riuscito a insediare la perfezione messa in acqua da Spirit of Portopiccolo. 57 minuti in perfetto assetto hanno permesso a Benussi di trionfare con la stessa barca per il secondo anno consecutivo.

LE PAROLE DI GIALUZ - Secondo posto per CQS - Tempus fugit, terzo per Way of Live, quarto assoluto il Viriella, la barca più grande mai iscritta alla Barcolana (a parte Nave Vespucci, iscritto simbolicamente per ultimo, che ha preso parte alla grande festa di Trieste) con al timone Mauro Pelaschier e a bordo la One Ocean Foundation. Il quinto posto è andato allo Swan 90 Generali - Woodpecker Cube dell’armatore Alberto Rossi. «Una grande festa - ha dichiarato il presidente della Società Velica di Barcola e Grignano Mitja Gialuz - grazie Trieste, grazie a tutti i velisti che hanno reso possibile questo eccezionale colpo d’occhio nel Golfo, trasformando la città in qualcosa di unico al mondo». La grande festa della Barcolana è ancora in corso: il tempo limite per arrivare è fissato alle 17 di questo pomeriggio. Seguono aggiornamenti.

LA SODDISFAZIONE DI FEDRIGA - «Per questa cinquantesima edizione la Barcolana si è superata in numeri, qualità agonistica, eventi collaterali e suggestione: in una giornata di sole e di vento perfetti, l'emozione delle vele da record nel golfo è stata grande e la Regione è orgogliosa di sostenere una manifestazione che rispecchia e valorizza la vocazione internazionale e marinara di Trieste». Lo ha commentato il governatore del Friuli Venezia Giulia, Massimiliano Fedriga al termine della regata, che ha seguito dalle Rive e dal palazzo della Regione per ammirare il passaggio delle Frecce Tricolori. Fedriga ha ringraziato per il saluto a Trieste e alla Barcolana la Pattuglia acrobatica nazionale, nonché le Forze dell'Ordine,

la Protezione civile regionale e tutti coloro i quali si sono prodigati per garantire lo svolgimento in totale sicurezza del grande evento popolare.