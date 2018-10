Alma Trieste: arriva il lettone Ojars Silins

TRIESTE - Alma Pallacanestro Trieste comunica di aver raggiunto un accordo con l’atleta lettone Ojars Silins. Ala di 203 centimetri, è nato a Riga il 20 luglio 1993: in carriera, dopo le giovanili con il DSN Riga, ha esordito nei campionati senior nella stagione 2009/2010 con la maglia del Keizarmets in Lituania, per poi approdare in Italia nel 2010.

Stella Azzurra, Reggio Emilia e Trento le sue tappe nello Stivale: con la formazione Reggiana ha avuto la più lunga militanza, dal 2012 al 2016, vincendo anche un’Eurochallenge è una Supercoppa Italiana, oltre a fare due finali scudetto, sempre con i biancorossi. Nel 2016/2017 va in Germania, agli ordini del Telekom Bonn, mentre la scorsa stagione rientra in Italia, difendendo i colori dell’Aquila Trento: 24 minuti di media a partita con i bianconeri, viaggiando a 8.1 punti e 2.2 rimbalzi con buone medie di tiro (53.2% da due, 37.4% nelle bombe e 84.6% ai liberi).

Il giocatore è stato firmato con un contratto a gettone valido per due mesi, con la possibilità di estensione fino a fine stagione; Silins arriverà a Trieste nella giornata di lunedì 15 ottobre e martedì verrà sottoposto alle visite mediche di rito.