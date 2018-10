La Contrada: in cartellone tre spettacoli con i re della risata italiana

TRIESTE - Il meglio della comicità in arrivo al Teatro Stabile La Contrada di Trieste. Nei prossimi mesi saranno tre gli appuntamenti con protagonisti assoluti i re della risata italiana, che porteranno a Trieste i loro nuovi spettacoli. Si comincia il 28 novembre con l’arrivo dell’amatissimo duo Ale e Franz con lo spettacolo ‘Nel nostro piccolo’; il 25 gennaio sarà poi la volta di Natalino Balasso, affiancato da Marta Dalla Via, con lo show ‘Delusionist’; chiuderà il tris il grande Giuseppe Giacobazzi con ‘Noi – Mille volti e una bugia’, il prossimo 30 marzo. I biglietti per i tre spettacoli sono già in vendita sul circuito Ticketone e alle biglietterie del Teatro.

