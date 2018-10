Escursioni guidate alla scoperta dei ‘Sapori del Carso’

FVG - Nell’ambito della manifestazione enogastronomica ‘Sapori del Carso’, le domeniche dal 21 ottobre all’11 novembre la cooperativa Curiosi di natura organizza delle escursioni guidate dalle 9.30 alle 13, alla scoperta degli ambienti e dei prodotti del Carso, con la possibilità di degustazioni presso i ristoratori tipici. L’iniziativa, denominata ‘Piacevolmente Carso - Natura e gastronomia’, è in realizzata in collaborazione con l’SDGZ-URES (Unione regionale economica slovena – Slovensko de¸elno gospodarsko zdru¸enje) e ‘Sapori del Carso’.

VISITE - Si visiteranno quattro differenti aree del Carso triestino e goriziano. Le guide di Curiosi di natura illustreranno le caratteristiche del territorio e come queste influenzano l’agricoltura, l’allevamento e la gastronomia; in programma anche letture a tema dal vivo. Dopo le uscite, adatte anche a persone poco allenate, possibilità di gustare i piatti di ‘Sapori del Carso’ presso i ristoratori convenzionati, con un buono sconto del 10%.

IL 21 OTTOBRE - S’inizia domenica 21 ottobre con ‘Percedol e dintorni’: visita a una delle doline più profonde e caratteristiche del Carso triestino, tra i colori d’autunno. Si osserveranno poi i ‘campi solcati’ e altri spettacolari fenomeni carsici, tra Opicina e Monrupino. Con letture dal vivo. Ritrovo alle 9.10 all’ingresso della dolina di Percedol, sulla Strada Provinciale n. 9 (Via di Monrupino), raggiungibile da Trieste con il bus n. 42.

IL 28 OTTOBRE - Seguirà domenica 28 una visita sul Monte Brestovec, nel goriziano: un’escursione naturalistica sui luoghi della Grande Guerra, fino alle trincee e gallerie fortificate sulla cima del monte. Con un’ampia vista sul Carso e letture a tema storico. Ritrovo alle 9.10 davanti alla trattoria di Devetachi, a Doberdò del Lago, lungo la Strada del Vallone per Gorizia (Statale 55).

IL 4 NOVEMBRE - Domenica 4 novembre, sempre dalle 9.30 alle 13, si andrà ‘Nei boschi tra Basovizza e Gropada’: un percorso tra pini e querce, doline misteriose e la vegetazione rossa d’autunno, con letture dal vivo. Ritrovo alle 9.10, all’inizio del Sentiero Ressel a Basovizza, raggiungibile da Trieste con il bus n. 39.

L’11 NOVEMBRE - Infine, domenica 11 novembre, una passeggiata ‘Sul ciglione carsico, tra Santa Croce e Trieste’. Nei boschi della costiera affacciati sul mare, tra il sempreverde dei lecci, i colori dei boschi in autunno e l’azzurro del mare. Ritrovo alle 9.10 a Santa Croce, sulla Strada Provinciale n. 1 al bivio per Bristie. Raggiungibile da Trieste con il bus n. 44. Per le escursioni sono consigliate scarpe da trekking o antiscivolo, e si raccomanda la prenotazione. Quote di partecipazione: 8 euro gli adulti; 5 i minori di 14 anni; gratis i minori di 6 anni.

INFO: www.curiosidinatura.it | 340.5569374 | curiosidinatura@gmail.com |