Incidente a Barcola: morto un uomo investito da un'auto

TRIESTE - Incidente mortale a Barcola nella mattinata del 18 ottobre. Attorno alle 7.30 un pedone è stato investito. Inutile ogni tentativo di rianimare l’uomo, per il quale non c’è stato nulla da fare.

INUTILI I SOCCORSI - L’investimento mortale, la cui dinamica resta ancora da chiarire, è avvenuto all'altezza del bar Franza. Per soccorrere l’uomo, che secondo le prime informazione avrebbe avuto circa 60 anni, sono intervenuti i sanitari del 118. La viabilità è stata interrotta già da piazzale 11 Settembre in direzione della Costiera. Sul posto anche la polizia locale per i rilievi del caso. Molti i disagi al traffico.