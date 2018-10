Ricerca: a Trieste il Meeting internazionale scienze vita 2019

TRIESTE - La sesta edizione di 'Meet in Italy for Life Sciences', evento centrale per il mondo della ricerca nel settore delle scienze della vita, nel 2019 si svolgerà a Trieste. L'annuncio è stato dato a Bologna, a chiusura dell'edizione 2018 dell'iniziativa del Cluster tecnologico nazionale scienze della vita Alisei.

«Trieste e il Friuli Venezia Giulia negli ultimi anni hanno fatto dell'innovazione in questo contesto un elemento strategico di crescita e di connessione di respiro internazionale, coinvolgendo anche l'area balcanica e alpina: 'Meet in Italy 2019' - commenta l'assessore regionale al Lavoro, Formazione, Istruzione, Università, Ricerca e Famiglia, Alessia Rosolen - rappresenterà il coronamento di questa esperienza e sarà contestualmente una delle manifestazioni più importanti di proESOF, il forum europeo delle scienze, che è destinato ad accompagnare Trieste a divenire, nel 2020, la Capitale europea della scienza».

In Friuli Venezia Giulia 'Meet in Italy for Life Sciences' sarà coordinato dal Consorzio di biomedicina molecolare (Cmb) del Fvg «e rappresenterà - conclude Rosolen - un'occasione per consolidare il rapporto tra il mondo della ricerca e l'industria di settore, che anche nella nostra realtà vanta eccellenze di livello mondiale».