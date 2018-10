All'Immaginario Scientifico domenica il planetario è per i più piccoli

TRIESTE - Di fronte a un cielo stellato i bambini restano spesso a bocca aperta, rapiti dalla bellezza e dal mistero delle mille lucine che illuminano il buio: domenica 21 ottobre all’Immaginario Scientifico di Trieste (a Grignano) tornano le visite al planetario ‘Stella stellina’, dedicate ai piccoli curiosi di astronomia dai 3 ai 5 anni, che si svolgeranno ogni ora a partire dalle 11 durante l'apertura del museo (ore 10-18).

PLANETARIO - Seduti su comodi pouf i bambini, accompagnati dai genitori, potranno osservare il cielo notturno, avventurandosi tra le stelle e i pianeti proiettati sulla volta del planetario. Tra racconti avvincenti e personaggi mitologici potranno scoprire qualcosa di più sul movimento degli astri, su pianeti come Marte, Giove e Saturno, o su come riconoscere la costellazione di Orione o la Stella polare. Il costo è di 3,50 euro a persona, ridotto 2,50 euro per bambini da 6 a 12 anni, gratuito sotto i 6 anni. Le iscrizioni effettuano direttamente presso la cassa del museo nel corso della giornata, fino a esaurimento posti.

MULTIVISORE - Domenica 21 ottobre dalle 10 alle 18 all'Immaginario Scientifico si potrà anche sperimentare con gli ‘exhibit hands-on’ da provare, manipolare e osservare, per conoscere la scienza attraverso l'esperienza diretta. Nello spazio dedicato alle multivisioni sarà ancora possibile vedere la multivisione ‘Carso: paesaggio a Oriente’, dedicata al carsismo e alle grotte (ingresso gratuito): un percorso immersivo tra immagini, parole e musica, per conoscere la Grotta delle Torri di Slivia e il territorio carsico circostante.

Informazioni: 040.224424 – www.immaginarioscientifico.it.