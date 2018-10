Scuola, Rosolen: «Tavolo tecnico per avviare la regionalizzazione»

TRIESTE - «La prossima settimana ci sarà un Tavolo tecnico a Roma che dovrà perfezionare alcuni passaggi concertati nel corso dell'incontro di questa mattina al ministero dell'Istruzione (Miur)». Lo annuncia l'assessore all'Istruzione del Friuli Venezia Giulia, Alessia Rosolen, evidenziando che «l'obiettivo è garantire, in tempi brevi, nuove assunzioni a tempo indeterminato da parte del Miur di personale dirigente e amministrativo per l'Ufficio scolastico regionale (Usr), utilizzando graduatorie esistenti in Friuli Venezia Giulia o nelle regioni limitrofe quali, ad esempio, il Veneto».

«Il tavolo - aggiunge l'assessore della Giunta Fedriga - si occuperà altresì di definire un percorso che riporti in prima fascia l'Usr e consenta, finalmente, di dare attuazione al titolo V e procedere verso una reale regionalizzazione del comparto». "Il confronto odierno - sottolinea Rosolen- è stato decisamente incoraggiante. Naturalmente siamo i primi a comprendere che alle parole dovranno seguire i fatti, ma il clima di apertura, collaborazione e disponibilità trovato a Roma ci induce ad essere fiduciosi». «Abbiamo ribadito le cinque urgenze del Fvg - spiega l'assessore all'Istruzione - che sono riportare in prima fascia l'Usr, definirne l'assetto e le posizioni apicali, colmare la falla provocata dall'assenza di dirigenti dell'Usr, dare risposta al problema della carenza di docenti di sostegno e rispondere alle richieste di nuovi innesti di personale Ata all'interno degli istituti scolastici». "In attesa delle soluzioni ministeriali, per cui ci attendiamo tempi celeri, la Regione - conferma Rosolen - è già pronta a mettere in campo interventi ad hoc grazie a risorse interne. Ci sono alcune strade percorribili e nei prossimi giorni verranno prese le decisioni più opportune».

«Il Tavolo tecnico - riferisce l'assessore - si occuperà sia delle prime, improcrastinabili risposte in termini di persone e nuove assunzioni sia dell'aspetto più complesso dal punto di vista legislativo, ovvero la regionalizzazione dell'istruzione». "Dovrà essere redatto - evidenzia ancora Rosolen - un protocollo sull'utilizzo del personale del Fvg, assieme alla realizzazione di un'analisi minuziosa e precisa dell'organico e dei trasferimenti statali necessari». "L'iter legislativo non si preannuncia semplice ma, tra le procedure da adottare, potrebbero essere vagliate alcune modifiche dello Statuto. Oggi, comunque, abbiamo posto le basi - conclude l'assessore - per costruire un nuovo modello del comparto dell'Istruzione in Friuli Venezia Giulia».