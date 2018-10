‘Ermal Meta a Teatro’ arriva anche in Fvg

TRIESTE - Non accenna ad arrestarsi il successo di Ermal Meta, riconosciuto da pubblico e critica come il nuovo astro della scena cantautoriale italiana. Dal Forum di Assago al Palazzo dei Congressi di Lugano, di sold out in sold out dalla prima tappa all’ultimo concerto del ‘Non Abbiamo Armi Tour’, celebrato con il Disco di Platino per l’album ‘Non Abbiamo Armi’ e con l’Oro per il singolo ‘Dall’Alba al Tramonto’ (in precedenza, va ricordato anche il Platino per ‘Non Mi Avete Fatto Niente’ con cui ha trionfato a Sanremo).

‘ERMAL META A TEATRO’ - Una serie di successi che vede oggi annunciato un atteso seguito, con l’annuncio delle date del nuovo tour dal titolo ‘Ermal Meta a Teatro’, che vedranno l’artista sui palchi dei principali teatri italiani affiancato dagli GnuQuartet. In Friuli Venezia Giulia l’unico appuntamento con Ermal Meta è in programma il prossimo 18 marzo al Politeama Rossetti di Trieste. I biglietti per l’evento, organizzato da Zenit srl, in collaborazione con la Regione Friuli Venezia Giulia e il Politeama Rossetti – Teatro Stabile del Friuli Venezia Giulia, saranno in vendita a partire dalle 15 di lunedì 22 ottobre, sul circuito Ticketone. Per tutte le informazioni, i prezzi e i punti vendita, visitare il sito www.azalea.it . Biglietti disponibili anche alle biglietterie del Politeama Rossetti (orari su www.ilrossetti.it).