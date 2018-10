TRIESTE – Uno scuretto di una finestra conficcato nel tettuccio di un’auto in sosta. E’ accaduto lunedì 22 ottobre a Trieste, nella zona di piazza Vico.

Da come si può vedere dalle immagini, la parte esterna dell’infisso, di colore bianco, è caduto, probabilmente a causa del vento, centrando in pieno una Range Rover posteggiata a lato strada. Fortunatamente a bordo dell’auto non c’era nessuno, e quindi non si registrano feriti.

Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco di Trieste.

Scuretto di una finestra sfonda il tettuccio di un'auto in sosta (© Alessandro Zagaria)