Monfalcone, falciate mentre attraversano la strada: gravi due donne

MONFALCONE - Grave incidente stradale a Monfalcone, dove due donne sono state investite lungo viale Oscar Cosulich. L’investimento si è verificato poco prima delle 11 di martedì 23 ottobre.

L'INCIDENTE - Per cause in fase di accertamento da parte delle forze dell’ordine, una Volkswagen Touran ha travolto le donne che si apprestavano ad attraversare la strada non lontano dalle strisce pedonali, all'altezza della sede della locale Croce Rossa. Le due ferite, entrambe di nazionalità romena, sono apparse subito in gravi condizioni. Il conducente del mezzo, un uomo anziano residente in città, dopo l’incidente ha accusato un malore ed è stato trasportato, in codice verde, al pronto soccorso di Monfalcone.

I SOCCORSI - Al loro arrivo, i soccorritori, giunti sul posto con due ambulanze partite dall’ospedale di Monfalcone e due automediche una arrivata da Gradisca, l’altra da Santa Croce, hanno trovato entrambe le signore prive di conoscenza, una con grave trauma cranico. Nel frattempo sul posto è arrivato anche l’elicottero del 118. Una delle ferite, di 47 anni, è stata intubata. Ha riportato un trauma cranico e delle fratture agli arti inferiori, oltre a un politrauma. E’ stata trasportata da un’ambulanza e dal medico dell’automedica a Trieste, all’ospedale di Cattinara, in codice rosso. L’altra donna, una 45enne, ha subito un trauma cranico commotivo e contusioni multiple. I sanitari l'hanno accompagnata, in codice giallo, al Santa Maria della Misericordia di Udine. I carabinieri e la polizia locale si stanno occupando di ricostruire la dinamica dell’incidente.