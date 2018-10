Nasa Space Apps Challenge: Trieste punto riferimento europeo per l'innovazione

TRIESTE - «L'inserimento di Trieste tra le città nelle quali si è svolto il NASA Space Apps Challenge, il più grande hackathon globale organizzato dall'agenzia spaziale statunitense, conferma che il Friuli Venezia Giulia, e il capoluogo regionale in particolare, sono punti di riferimento a livello europeo per l'innovazione e che il settore della ricerca e sviluppo può garantire crescita economica e posti di lavoro». Questo il pensiero espresso dal governatore del Friuli Venezia Giulia, Massimiliano Fedriga, alla premiazione del NASA Space Apps Challenge 2018 dedicato al tema 'Lo spazio e la Terra' che si è svolta questa mattina nel salone di rappresentanza del palazzo della Regione, a Trieste, alla presenza, tra gli altri, del vice ambasciatore degli Stati Uniti d'America in Italia, Kelly Degnan.

Fedriga, commentando la giovane età della maggior parte dei concorrenti, ha evidenziato che «iniziative di questo tipo sono molto importanti perché danno la possibilità a ragazzi e ragazze di confrontarsi tra loro e con il mondo per sviluppare soluzioni tecniche nuove e inattese e, allo stesso tempo, offrono alla NASA la visione delle nuove generazioni sul tema dell'innovazione e della ricerca applicata». Il governatore ha quindi apprezzato l'attenzione posta dall'iniziativa alla sostenibilità ambientale. «Si tratta di una delle grandi sfide del domani che non dove essere vista come una difficoltà o un ostacolo da superare ma come un'opportunità importante per la crescita economica. Sviluppare soluzioni innovative nell'ambito della tutela ambientale è infatti un'occasione di sviluppo per le imprese della nostra regione». Sottolineando il ruolo di volano rappresentato dall'Euroscience Open Forum (Esof), che si terrà a Trieste nel 2020, Fedriga ha quindi evidenziato l'importanza delle relazioni instauratesi tra le realtà scientifiche del Friuli Venezia Giulia e quelle statunitensi. Una partnership che il vice ambasciatore Degnan ha confermato essere solida e importante, anche in considerazione della collaborazione tra la NASA e l'Agenzia spaziale italiana, che nel 2018 hanno celebrato rispettivamente 60 e 30 anni d'attività.

Nasa Space Apps Challenge, il più grande hackathon mondiale organizzato dalla Nasa, si è tenuto il 20 e 21 ottobre contemporaneamente in 189 città di tutto il globo, di cui 6 italiane. L'idea alla base dell'evento, che a Trieste è stato co-organizzato dal Centro internazionale di fisica teorica Abdus Salam, è quella di far lavorare insieme giovani esperti di vari campi dell'informatica per risolvere sfide e problemi legati all'esplorazione spaziale e al rapporto tra lo spazio e la Terra attraverso l'utilizzo dell'enorme mole di dati raccolti e messi a disposizione dall'agenzia spaziale americana. In ciascuna location sono stati premiati (con riconoscimenti in denaro) tre team di lavoro e i primi due gruppi classificati sono stati ammessi alla selezione globale della Nasa, che individuerà i vincitori mondiali per ciascun challenge. Inoltre, il team che si è aggiudicato il favore del pubblico locale parteciperà alla selezione globale per la categoria People's choice.