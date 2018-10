‘Jukebox Saturday Night’: la Glenn Miller Orchestra torna a Trieste

TRIESTE - La magia della Swing Era e dell’inconfondibile Glenn Miller Sound rivive in tour con la leggendaria Glenn Miller Orchestra, il più famoso ensemble jazz e swing del mondo, capitanato da Wil Salden, il direttore olandese che dal 1985 gira l’Europa celebrando il mito di uno dei più importanti e influenti musicisti del Novecento.

IL CONCERTO - Dopo i 3 concerti di inizio ottobre nei teatri di Verona, Genova e Udine, tutti esauriti già in prevendita, a grande richiesta la Glenn Miller Orchestra annuncia 4 nuovi concerti in Italia – organizzati dall’agenzia Vigna PR srl – in programma il 19 marzo a Torino, il 20 marzo a Firenze, il 21 marzo a Roma e infine venerdì 22 marzo al Politeama Rossetti di Trieste, a più di 4 anni dall’ultima trionfale esibizione. I biglietti per il nuovo concerto saranno in vendita a partire dalle 11 di giovedì 25 ottobre online su Ticketone.it, su Vivaticket.it, nei punti vendita autorizzati e alle biglietterie del Rossetti.

LO SPETTACOLO - Il nuovo spettacolo della Glenn Miller Orchestra nasce e si sviluppa come un vero e proprio tributo a un’epoca intera e ai protagonisti di quella musica che tuttora entusiasma milioni di appassionati: in scaletta ci saranno moltissimi brani di Glenn Miller, ma anche pezzi di George Gershwin, Hoagy Carmichael, Cole Porter e un omaggio speciale a Frank Sinatra. Non mancheranno ovviamente i grandi classici che tutto il pubblico si aspetta: da 'Moonlight Serenade' a 'In The Mood', passando per 'Chattanooga Choo Choo', 'Blue Moon', 'What A Wonderful World' e tantissime altre.

INFO - www.glennmillerorchestra.de.