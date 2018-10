Alma Trieste al comando per audience nelle prime tre giornate di Lba

TRIESTE - Si continua a lavorare senza sosta, in casa Alma Pallacanestro Trieste: anche la giornata di mercoledì ha visto i biancorossi di Eugenio Dalmasson affrontare una doppia seduta giornaliera, come da programma. Proseguono i percorsi riabilitativi per gli infortunati: Giga Janelidze continua a lavorare a parte, mentre Justin Knox è tornato a correre e ha svolto una parte di lavoro sul parquet, al pari di Matteo Da Ros, concentrandosi poi sulla parte di recupero insieme allo staff.

La squadra, nel pomeriggio, ha ricevuto la piacevole visita di una delegazione di Calicanto Onlus, realtà di sport integrato che da molto tempo oramai ha avviato una proficua collaborazione con la realtà triestina.



Nel frattempo, la Lega Basket Serie A ha reso noti i dati di ascolto Tv delle prime tre giornate: Alma Pallacanestro Trieste si è classificata prima per quanto riguarda il dettaglio dell’audience. Il match della prima giornata con la Segafredo Virtus Bologna, trasmesso su Rai Sport, ha infatti avuto un’audience pari a 138.075 spettatori, con uno share dello 0,60% e 598.760 contatti: al secondo posto, la gara fra Reggio Emilia e Torino (82.404 il dato di audience, con lo 0,33% di share televisivo e 404.405 contatti).