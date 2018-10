‘Scienziati della domenica’ di nuovo protagonisti all'Immaginario Scientifico di Trieste

TRIESTE - Tutti la fanno, ma nessuno ne parla: all'Immaginario Scientifico di Trieste domenica 28 ottobre i laboratori per bambini ‘Scienziati della domenica’ delle 11 e delle 15 sono dedicati alla cacca, anzi alla ‘Vita della cacca’. I bambini (da 5 a 10 anni) potranno scoprire cos'è, da dove viene e dove va a finire l'innominabile: la cacca è infatti una risorsa preziosa non solo per l'ambiente e per gli animali, ma anche per la società umana. Si imparerà così a conoscere l'aspetto fisiologico, naturalistico ed ecologico di ciò che il nostro corpo non utilizza. Il costo del laboratorio è di 7 euro a bambino. Iscrizioni via mail a iscrizioni@immaginarioscientifico.it.

CARSO: PAESAGGIO A ORIENTE - Per tutta la giornata, 10 alle 18 all'Immaginario Scientifico si potrà anche sperimentare con gli ‘exhibit hands-on’ da provare, manipolare e osservare, per conoscere la scienza attraverso l'esperienza diretta. Nello spazio dedicato alle multivisioni sarà l'ultima occasione per vedere la multivisione ‘Carso: paesaggio a Oriente’, dedicata al carsismo e alle grotte (ingresso gratuito): un percorso immersivo tra immagini, parole e musica, per conoscere la Grotta delle Torri di Slivia e il territorio carsico circostante. Infine, ogni ora sono in programma le visite al planetario dell'Immaginario Scientifico: all'interno della cupola si osserveranno stelle e pianeti così come si vedrebbero in questi giorni da Trieste, con le spiegazioni della guida specializzata.