Un ricco weekend di eventi chiude la quinta edizione del Festival

TRIESTE - Il gusto del Trieste Coffee Festival, evento diffuso per svelare i segreti del caffè, far scoprire i diversi metodi di preparazione e in generale per promuovere la ‘cultura del caffè’, si fa ancora più intenso per il fine settimana che chiude la manifestazione!

IL 26 OTTOBRE - Venerdì 26 ottobre due attività ‘a tutto caffè’: una per i grandi e una per i più piccoli. Dalle 17 alle 19, il Gruppo Immagine e Mini Mu nei propri spazi (Parco di San Giovanni, via Weiss 15), propone il laboratorio per bambini tra i 4 e gli 11 anni ‘Il caffè si espone’. L'attività prevede lo sviluppo di esperienze compositive di forma e colore, con materiali di recupero derivati dal caffè. Il laboratorio è gratuito, previa prenotazione obbligatoria al numero 333.2611573. Le richieste verranno accolte sino a esaurimento delle disponibilità. Alle 18.30, spazio per l'estetica e la cura della persona grazie al caffè, con l’iniziativa ‘Bellezza al Caffè’ proposta da Lotus Beauty & Relax, negli spazi del centro estetico (via Torino 22). L’iniziativa è gratuita e aperta a 15 persone su prenotazione obbligatoria via email a info@esteticalotus.com. Info su: www.facebook.com/LotusBeautyRelax.

IL 27 OTTOBRE - Sabato 27 e domenica 28 ottobre doppio appuntamento con i ‘Trieste Coffee Tour’, le camminate del Trieste Coffee Festival alla scoperta di Trieste e dei luoghi legati alla celebre bevanda: edifici storici, palazzi istituzionali, locali antichi e nuovi. I tour, realizzati sono in programma due volte al giorno, alle ore 10 e ore 14.30, e aperti a massimo 15 persone per volta, con prenotazione obbligatoria a eventi@triestecoffeefestival.it.

IL 28 OTTOBRE - Domenica domenica 28 ottobre dalle ore 16 a Palazzo Gopcevich (via Rossini, 4), l'immancabile evento conclusivo del Festival: la Capo in B Championship l'ormai celebre gara tra i baristi del territorio per il miglior ‘cappuccino in bicchiere’, uno dei caffè preferiti dai triestini. La competizione, realizzata in collaborazione con la FIPE di Trieste e con il contributo di Bloom Coffe School, la scuola di formazione di Imperator, e il sostegno di CMA Astoria, Pulycaff, prevede la valutazione dei caffè da parte di una giuria di esperti che analizzeranno l'aspetto visivo, le proporzioni tra caffè e schiuma e il gusto delle preparazioni, che dovranno essere realizzate in un tempo massimo di 5 minuti, dando prova di abilità manuale e spirito artistico.

DETTAGLI - www.triestecoffeefestival.it