Elisa e il suo ‘Diari Aperti Tour’ arriva anche in Fvg

TRIESTE - La meravigliosa Elisa torna intima e sincera, spiazzante e poetica, con ‘Diari Aperti’, il nuovo album in uscita venerdì 26 ottobre, per Island Records. Undici tracce, tutte in italiano, che sono anche undici fotogrammi della sua vita, racconti e ricordi ripresi e rivestiti di musica, pagine reali (scritte, disegnate, a volte pasticciate) di quaderni e agende che fin da bambina hanno accompagnato la sua vita e raccolto i suoi pensieri.

IL NUOVO ALBUM - Cantante, autrice, polistrumentista e produttrice multiplatino, in ‘Diari Aperti’ c'è tutta Elisa, quella di ieri e quella di oggi, che si apre al suo pubblico in maniera calda e diretta. E in linea con questo nuovo progetto discografico, Elisa ha scelto la dimensione intima e avvolgente del teatro, per presentare live questo nuovo album e privilegiare il più possibile il rapporto diretto con il suo pubblico.

IL CONCERTO - Il ‘Diari Aperti Tour’, al via la prossima primavera, vedrà un unico imperdibile concerto in Friuli Venezia Giulia, in programma venerdì 19 aprile al Politeama Rossetti di Trieste (inizio alle 21). I biglietti per l’evento, organizzato da F&P Group e Zenit Srl, in collaborazione con Regione Friuli Venezia Giulia, PromoTurismoFVG e Politeama Rossetti – Teatro Stabile del Friuli Venezia Giulia, saranno in vendita online su Ticketone.it a partire dalle 11 di martedì 30 ottobre e in tutti i punti vendita Ticketone dalle 11 di martedì 6 novembre. Sarà attiva anche una speciale presale per il fanclub dalle 11.00 di lunedì 29 ottobre. Per tutte le informazioni, i prezzi e i punti vendita, visitare il sito www.azalea.it . Radio 105 è la radio ufficiale di ‘Diari Aperti Tour’.