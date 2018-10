Scontro fra auto in città, una si ribalta: 3 i feriti

TRIESTE - Un'auto si è ribaltata nella notte fra il 27 e il 28 ottobre, in via Filzi nel centro di Trieste, dopo un incidente stradale in cui è rimasta coinvolta anche un'altra vettura. La dinamica del sinistro è in corso di accertamento. A essersi ribaltata è una Fiat 600, condotta da una donna, la quale è stata portata in ospedale, al Cattinara, in codice giallo. A bordo dell'altra automobile, un'Audi, viaggiavano due giovani di nazionalità serba e residenti a Trieste. Il conducente è rimasto lievemente ferito. Sul posto, oltre ai soccorsi sanitari giunti con automedica e ambulanza, i carabinieri e i vigili del fuoco.