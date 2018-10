Cerimonie e deposizioni di corone in onore dei caduti

TRIESTE - Per onorare e ricordare tutti i caduti, i sindaci dei sei comuni della ex provincia di Trieste ripercorreranno insieme il significativo itinerario che tocca alcune delle tappe simboliche della memoria storica, del dolore e delle tragedie delle nostre terre.

MERCOLEDÌ 31 OTTOBRE, a partire dalle 9, il sindaco di Trieste Roberto Dipiazza, assieme ai colleghi primi cittadini di Duino-Aurisina, Sgonico, Monrupino, San Dorligo della Valle-Dolina e Muggia si ritroveranno nella piazza di Aurisina Cave (monumento a tutti i Caduti) per toccare quindi Aurisina Paese (monumento ai Caduti), Sgonico (monumento davanti al Municipio), Monrupino località Zolla (monumento alle vittime del fascismo), Monrupino Foiba n.149, Villa Opicina Poligono (fucilati tribunale speciale), Poligono (71 fucilati), Poligono (cippo commemorativo), la Foiba di Basovizza, l’Osservatorio di Basovizza (monumento ai fucilati del 1930), la Risiera di San Sabba, Dolina (Parco della Memoria-Monumento) e in piazza Marconi a Muggia (Municipio).

CON UN SECONDO ITINERARIO, sempre mercoledì 31 ottobre, una delegazione guidata dall’assessore comunale Michele Lobianco partirà, alle 8.30, da piazza Piccola per raggiungere il Cimitero austro-ungarico di Prosecco e poi il Cimitero di Sant’Anna ( cippo rastrellatori, monumento ai caduti, braciere e le tombe dei sindaci Spaccini, Bartoli, Franzil, Miani, Rossi, Agnelli e Cecovini), il Cimitero di Servola (Stele alle vittime del bombardamento del 20 aprile 1916), per proseguire poi in viale D’Annunzio 6 (targa Beltramini caduto 3 novembre 1945), nel piazzale della Rimembranza a San Giusto (lapide ai Caduti Triestini dell’Esercito e della Marina imperiale austro-ungarica, sul muraglione del Castello), per fare infine ritorno in piazza Unità d’Italia.