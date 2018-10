I più famosi personaggi horror rivivono nel buio profondo della Grotta Gigante

TRIESTE - Che Halloween sia la notte più spaventosa dell'anno lo sanno ormai tutti. Passarla addirittura nel buio profondo di una grotta, ancor di più se gigante, sarà davvero un'esperienza imperdibile per tutti coloro che vogliono vivere appieno la notte della festa popolare celtica, ormai popolarissima non solo più negli Stati Uniti, ma nel mondo intero.

HALLOWEEN - Mercoledì 31 ottobre, dopo il grande successo di questa estate con ‘Alice nella Grotta delle meraviglie’, Anà-Thema Teatro propone, ancora una volta nella Grotta Gigante di Sgonico (Trieste), ‘La Grotta degli Orrori’, uno spettacolo itinerante in cui i personaggi più terrificanti del mondo del cinema attenderanno gli spettatori in un vero e proprio viaggio nella paura.

SPETTACOLI - Due gli orari d'inizio, 20 e 21, per altrettanti spettacoli, proposti come sempre dalla compagnia teatrale udinese sotto la precisa regia di Luca Ferri. Sui ‘palchi’, i vari attori in scena accoglieranno in altrettante tappe il pubblico per ‘spaventarlo’ di volta in volta con i più noti personaggi dei film horror, di cui nulla si può sapere in anteprima per non rovinare la sorpresa. Chi si nasconderà, infatti, dietro le stalagmiti dell’apertura naturale carsica scoperta nel 1890 e una delle più importanti e ampie grotte turistiche d’Italia? Non resta che scendere nelle profondità della grotta iscritta nel Guinness dei primati come ‘Cavità turistica a sala unica più grande del mondo’ per scoprirlo. Per partecipare allo spettacolo è necessario acquistare in prevendita il biglietto (15 euro, ingresso grotta più spettacolo) collegandosi direttamente al sito internet della Grotta Gigante (www.grottagigante.it). La prevendita sarà disponibile fino al 30 ottobre e comunque fino ad esaurimento posti (massimo 60 persone per spettacolo). Per maggiori informazioni è possibile consultare il sito internet della Grotta Gigante all’indirizzo www.grottagigante.it o telefonare allo 040327312. Si consiglia un abbigliamento adeguato alla temperatura di 11°C (costante tutto l'anno) e alla natura del percorso (dislivello 100 metri con numerosi gradini): sono sufficienti una felpa e scarpe da ginnastica.