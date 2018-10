Lavori alla segnaletica stradale: interventi in diverse zone della città

TRIESTE - Il Comune di Trieste informa che, condizioni meteorologiche e del traffico permettendo, da lunedì 29 ottobre e fino a venerdì 2 novembre, con orario notturno 21-6, sono in programma lavori alla segnaletica stradale orizzontale nelle zone di San Giacomo-Baiamonti e dei Cimiteri.

LAVORI - Interventi sono previsti in piazza Vico, vie San Giacomo in Monte, dell'Istria (fino Enaip), Via Ponziana, Orlandini, Zorutti, Lorenzetti Visinada e Capodistria. Analoghi interventi anche all'incrocio incrocio via Svevo-Baiamonti, via Baiamonti, incrocio Baiamonti-Istria-Salata, via Salata, galleria di Montebello, via Roncheto nonché sulle vie dell'Istria (dal Burlo), Slavic, della Pace, Costalunga e Santa Maria Maddalena. Opportune segnalazioni saranno poste sui luoghi interessati dai lavori di rifacimento della segnaletica.