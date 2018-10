Si schianta contro un albero in viale Miramare: 24enne denunciato, era positivo all’alcoltest

TRIESTE – Esce di strada in viale Miramare e finisce contro un albero. Il 24enne al volante è stato denunciato perché positivo all’alcoltest. L’incidente si è verificato nella notte fra il 29 e il 30 ottobre, a Trieste. L’autovettura che stava guidando ha avuto una fuoriuscita volontaria ed è andata a sbattere contro un albero in viale Miramare, all’angolo di via del Boveto, danneggiando anche due cassonetti dell’immondizia.

LA RICHIESTA DI AIUTO - Il guidatore ha informato la sala operativa della Questura tramite il 112 che ha inviato sul posto una Volante. A bordo un amico del ragazzo che lamentava dolori costali. Poco dopo sono intervenuti i sanitari del 118 per le prime cure del caso. Con l’ausilio della polizia stradale il guidatore è stato sottoposto all’alcoltest ed è risultato positivo.

LA DENUNCIA - Motivo per il quale è stato denunciato e gli è stata ritirata la patente di guida. I due giovani sono stati accompagnati all’ospedale di Cattinara per accertamenti, mentre il mezzo incidentato, non marciante e distrutto completamente nella parte anteriore, è stato spostato dalla sede stradale da una ditta specializzata del settore.