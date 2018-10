Immaginario Scientifico: serata al museo per Science Plus Fiction Festival

TRIESTE - C’è vita nell'Universo? Il venerdì sera sì! Il 2 novembre 2018, nell'ambito del programma del Trieste Science+Fiction Festival, l'Immaginario Scientifico di Trieste organizza una serata al museo, tutta per i bambini e solo per i bambini, alla scoperta delle strane (e forse mostruose!) creature di altri pianeti: dalle 19.00 alle 23.00 i piccoli appassionati di mondi extraterrestri fra 6 e 11 anni potranno scoprire se e chi (o cosa...) abita su altri pianeti.

FRANKENSTEIN - Sulle suggestioni del romanzo gotico Frankenstein di Mary Shelley, che proprio 200 anni fa nel 1818 venne pubblicato nella sua prima edizione, si avrà modo di rendere omaggio a tutte le forme di vita più bizzarre, sconosciute, immaginate: sarà un viaggio, fra scienza e fantascienza, fra parole e visioni, fra apprendimento e divertimento, nel tentativo di rispondere a domande come: possono davvero esistere? Le abbiamo mai viste? Come sono fatte e perché? Possiamo toccarle o incontrarle? Fra un laboratorio ‘fantascientifico’, una caccia al tesoro, esplorazioni in museo, con una pausa per rifocillarsi con un gustoso spuntino di Eataly, per i bambini sarà un’esperienza unica e coinvolgente. Il costo è di € 25,00 a bambino, con iscrizione da effettuare via mail: iscrizioni@immaginarioscientifico.it.

