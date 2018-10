Incidente in viale Campi Elisi: due feriti gravi

TRIESTE - Grave incidente in città nel primo pomeriggio del 30 ottobre. Erano circa le 14 quando, per cause in fase di accertamento da parete delle forze dell’ordine, un’automobile e uno scooter si sono scontrati. Il sinistro si è verificato in viale San Marco, all’incrocio con viale Campi Elisi.

I SOCCORSI - Dopo la richiesta di aiuto al numero unico di emergenza, 112, dalla centrale Sores di Palmanova sono state inviate sul posto due ambulanze e un’automatica. Assieme ai sanitari sul luogo dell’incidente sono arrivati anche i vigili del fuoco e la polizia stradale.

I FERITI - Sono due le persone ferite in maniera grave, entrambe sono state trasportate a Cattinara: una ha riportato un trauma cranico e toracico, l’altra una frattura esposta a una gamba.