Mario Biondi live al Perla di Nova Gorica

NOVA GORICA - Dopo un anno, venerdì 9 novembre alle 22 Mario Biondi torna sul palco del Perla, Resort & Entertainment di Nova Gorica (Slovenia) per un attesissimo live. Il cantante siciliano si fermerà a Nova Gorica in un concerto speciale, per presentare agli ospiti del Perla i grandi successi che lo hanno consacrato tra i crooner più talentuosi del panorama musicale internazionale ed i nuovi pezzi dell’ultimo album intitolato 'Brasil'.

BIONDI - Mario Biondi, all'anagrafe Mario Ranno, rappresenta un unicum per la musica italiana nel mondo: il suo inconfondibile timbro vocale, così profondo e sensuale, lo ha portato ad occupare stabilmente la cima delle classifiche italiane, regalandogli anche diversi riconoscimenti a livello internazionale. Una vetta da cui «l’unico crooner italiano musicalmente attivo nel mondo» non è mai sceso, grazie alla pubblicazione di dischi di successo, alla partecipazione a festival di fama mondiale e alle collaborazioni con grandissimi artisti come, in Italia, Renato Zero, Ornella Vanoni, Pino Daniele e i Pooh. Il debutto discografico dell’artista Mario Biondi è del 2006 con 'Handful of Soul', premiato con 4 dischi di platino. Seguono 'If', realizzato con musicisti del calibro di Burt Bacharach, 'Due (With the Unexpected Glimpses)' e nel 2013 'Sun', album di respiro internazionale che lo porta a conquistare il primo disco d’oro. Tra gli altri progetti di grande successo, l’album 'Beyond' e, nel 2016, «Best Of Soul», con il quale celebra i primi 10 anni di carriera, tornando al soul, il suo primo grande amore. Da sempre attratto dalla cultura e ritmi brasiliani Mario Biondi decide di immergersi in un’avventura musicale oltre oceano. A Rio de Janeiro incide il suo dodicesimo album (in studio), intitolato appunto 'Brasil'.

IL NUOVO ALBUM - Presentato al pubblico la scorsa primavera, raccoglie 13 brani cantati in quattro lingue: portoghese, francese, inglese e italiano. "In certi versi il Brasile è molto simile alla mia Sicilia, dove ovviamente ci sono grandi contrasti tra la bellezza e la povertà, allo stesso tempo però c'è una grande passione per la vita, che si fa sentire in ogni nota della musica brasiliana", Mario Biondi spiega il suo ovvio passo verso i ritmi brasiliani del nuovo album nell’intervista per il quotidiano sloveno 'Delo'. L’attesissimo concerto al Perla rappresenta la punta di diamante del programma di intrattenimento autunnale nell’ universo del divertimento firmato Gruppo Hit. Biondi salirà sul palco dell’Arena del Perla accompagnato dalla sua band di 6 elementi per proporre un viaggio musicale dal soul al jazz, dove non mancheranno le sonorità tipiche brasiliane raccolte sull’ultimo album. «Certo, esibirsi davanti migliaia di persone è qualcosa di speciale, ma mi piacciono anche gli ambienti più composti, dove posso interagire di più con i visitatori e sentire la loro energia,» spiega Mario Biondi.