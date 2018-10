Fincantieri costruirà la quarta nave per Virgin: commessa da 700 milioni

TRIESTE - Fincantieri costruirà una quarta nave da crociera del valore di 700 milioni di euro per Virgin Voyages. Lo si legge in una nota in cui viene indicato che la consegna è prevista per il 2023. La nuova unità sarà "gemella" delle altre tre già ordinate, la cui costruzione è in corso presso i cantieri di Sestri Ponente (Genova), che entreranno a far parte della flotta di Virgin Voyages tra il 2020 e il 2022.