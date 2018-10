Incidente in mare: nuota da Umago a Trieste e si salva

TRIESTE - E’ una vicenda che ha dell’incredibile, quella che ha per protagonista un surfista sloveno. Una storia che si è conclusa con un lieto fine nel tardo pomeriggio del 30 ottobre.

LA VICENDA - L’uomo era disperso in mare, a Umago, dal 29 ottobre. Ha nuotato per un giorno e mezzo fino ad arrivare sulla Costa dei Barbari, dove si è recato in un bar e chiesto aiuto. La Capitaneria di porto croata aveva iniziato le ricerche fin da subito, ma senza risultato, proprio nella mattinata del 30 ottobre aveva allertato i colleghi italiani che a loro volta si erano messi alla ricerca dell’uomo anche con l’ausilio di un elicottero. Erano circa le 18, quando l’uomo ha toccato terra. Dopo la richiesta di aiuto, dalla centrale Sores di Palmanova è stata inviata sul posto un’ambulanza che ha trasportato il miracolato all’ospedale di Cattinara in ipotermia. In serata l’uomo è già stato dimesso.