Trieste: si cerca una 15enne, l'appello sui social

TRIESTE - «Per favore se qualcuno l’ha vista ci avvisi urgentemente, ha 15 anni si chiama Milica ed è sparita da lunedì sera, ultimo avvistamento era in giardino pubblico a Trieste e da la che il suo cellulare si è spento. Le autorità sono state avvisate contattate o la polizia oppure uno di questi 2 numeri 3285855224, 3471881597. Grazie a tutti condividete il più possibile». L’appello è stato lanciato su Facebook nella mattinata del 31 ottobre.

SCOMPARSA - La ragazzina ha fatto perdere le sue tracce nella giornata di lunedì 29 ottobre. Dal pomeriggio di lunedì, quando - come si può leggere - si sarebbe trovata nella zona del Giardino Pubblico, la giovane è svanita nel nulla, anche il suo cellulare è muto. In poche ora l’annuncio, condiviso in numerosi gruppi, è stato condiviso diverse migliaia di volte.