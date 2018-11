Cloud Conference Italia: formazione di alto livello per le imprese IT

GORIZIA – Si chiama 'Cloud Conference Italia', l’evento pensato per rispondere alle principali esigenze delle aziende che operano con il digitale: sviluppare business in modo competitivo, rispondere al mercato in modo veloce, stimolare le proprie risorse interne, ottimizzare i tempi e i risultati. A organizzarlo è walk2talk srl, l’azienda friulana che ha fatto dell’Information Technology il suo business. Un appuntamento di alta formazione pensato per i professionisti del settore, per coloro che sono animati dalla voglia di approfondire alcune delle tematiche legate al mondo dell’innovazione e delle tecnologie, con un focus sui nuovi sviluppi di mercato insieme ai maggiori esperti IT del Triveneto. L’appuntamento è per mercoledì 7 novembre al BW Premier Bhr Treviso Hotel di Quinto di Treviso.

'Cloud Conference Italia' si concretizzerà attraverso 4 track parallele e 24 sessioni tecniche tenute da 21 speaker, diventando il principale evento nel Nordest dedicato alle tecnologie Microsoft. I relatori saranno chiamati a presentare le recenti innovazioni del mercato sia da un punto di vista tecnico che delle possibili applicazioni. Un’intera giornata di approfondimento durante la quale ai partecipanti sarà data l’occasione di interagire attivamente commentando casi pratici e immaginando eventuali scenari da proporre e sviluppare in azienda. Per prendere parte all’evento, che comincerà alle 8.30 con le registrazioni, è sufficiente iscriversi compilando l’apposito form sul sito www.cloudconferenceitalia.it.

Walk2talk è un’azienda che ha sede in provincia di Gorizia, a Gradisca d’Isonzo, e che fa parte del Distretto delle Tecnologie Digitali, cluster Ict del Friuli Venezia Giulia. Punto di forza di questa impresa è riuscire a dar vita a soluzioni informatiche comprensibili anche partendo da problemi o necessità complessi, così da permettere ai propri clienti di essere coinvolti attivamente allo sviluppo e al consolidamento di ogni soluzione.