Grande serata blues alla averna Cigui di Muggia

MUGGIA - Per il piacere dei suoi moltissimi fan, ritorna in concerto a Muggia, dove è particolarmente amato, Chris Jagger, il cantautore inglese fratello minore del frontman dei Rolling Stones, Mick. Alla cittadina istroveneta, Chris Jagger – che si è esibito con successo al Muggia Jazz Festival - è infatti particolarmente affezionato. Chris Jagger si esibirà mercoledì 7 novembre alle 21 con il proprio trio acustico, il Chris Jagger's Acoustic Roots. Special guest della serata, il chitarrista Franco Toro e l'armonicista Manlio Milazzi. Quella di Muggia sarà la prima delle tappe del tour 2018 di Jagger, (che la sera seguente si esibirà al Maestral di Portorose e il 10 al Club Stop di Bled, in Slovenia). L’Alpe Adria Tour 2018 toccherà anche l’Austria (il 9 novembre sarà di scena al Bluesiana di Velden).

IL 13 NOVEMBRE - E la settimana successiva, martedì 13 novembre, da Cigui ci sarà spazio ancora per grande musica live. Di scena, Peter Karp (www.peterkarp.com), ex autore di Hollywood (ha scritto la sceneggiatura di alcuni blockbuster degli anni '90/2000) che a un certo punto della sua vita ha cambiato radicalmente carriera buttandosi sulla musica. Estremamente quotato come cantautore (Mick Taylor dei Rolling Stones lo ha comparato a Bob Dylan definendolo una delle voci più significative della musica americana contemporanea), Karp è anche un grande chitarrista, cantante e showman. La sua musica è una una miscela di blues, rock’n’roll e folk che fa da scenario alle storie che racconta. Karp nel corso della sua carriera ha goduto di alcuni momenti di grande notorietà sulla scena blues statunitense. A Muggia proporrà due ore intense di concerto in cui presenterà quasi esclusivamente brani dai suoi ultimi dischi.

