Tamaro, Sap: «Agenti delle forze dell'ordine veri difensori della democrazia»

TRIESTE - «Anche in questa occasione le forze di Polizia hanno dimostrato grande professionalità e senso di responsabilità. Sono riuscite a 'governare' la piazza ed evitare che i due cortei potessero arrivare a un contatto garantendo che tutto si svolgesse nella legalità. Ancora una volta i veri difensori della democrazia si sono rivelati proprio gli agenti delle forze dell’ordine ed è giusto che sia così!». A dirlo è stato Lorenzo Tamaro, segretario provinciale del Sindacato Autonomo di Polizia.

«Quelle stesse forze di Polizia - aggiunge - che hanno il difficile compito di contenere i 'professionisti del disordine', evitare o limitare la devastazione delle nostre città, vittime spesso di ingiuste accuse di falsi abusi e che in manifestazioni simili a queste sono soggetti alle più gravi violenze e becere offese. Complimenti quindi dal Sap a tutte le donne e gli uomini delle forze dell’ordine che nella giornata del Santo Patrono di Trieste con la loro professionalità sono riuscite a salvaguardare in maniera brillante un ordine pubblico per nulla semplice».