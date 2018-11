Nati per leggere: corso di formazione per volontari

TRIESTE - Il Comune di Trieste organizza un corso di formazione per volontari Nati per Leggere, con il contributo del Servizio Bibliotecario Giuliano e curato dal Centro per la Salute del Bambino onlus. Il corso di 18 ore si svolgerà nelle giornate di sabato 10 novembre e domenica 11 novembre 2018, alla Biblioteca comunale Quarantotti Gambini di via delle Lodole 7/a (San Giacomo), dalle 9 alle 18. Il corso sarà tenuto dalle formatrici Antonella Farina (bibliotecaria) e Paola Materassi (pediatra).

IL VOLONTARIO NPL è una persona che decide liberamente di dedicare del tempo alla promozione della lettura in famiglia già nei primi anni di vita, affinché possa diventare una buona pratica condivisa e abituale per chi si prende cura dei bambini. Opera in diversi contesti, quali biblioteche, punti lettura NpL, sale d’attesa degli ambulatori pediatrici, reparti di pediatria ospedalieri, punti vaccinali, consultori, nidi e scuole dell’infanzia, all’aperto e in qualsiasi posto in cui si possa creare un angolo adatto ad accogliere i bambini insieme ai loro genitori.

IL CORSO DI FORMAZIONE mira a fornire la conoscenza del Programma e del ruolo del volontario all’interno della rete locale, gli strumenti per selezionare libri di qualità e destinarli a fasce d’età specifiche, alcune modalità di lettura efficace, nonché la comprensione degli aspetti specifici organizzativi e logistici del proprio lavoro. Qualora il numero degli iscritti alla formazione sia superiore a 35, i candidati verranno selezionati sulla base delle informazioni e motivazioni espresse all'atto dell'iscrizione, in particolare la conoscenza della lingua slovena.

