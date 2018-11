ESOF 2020: Trieste Città europea della scienza si è presentata a Bruxelles

TRIESTE - Trieste, città multiculturale e multilingue, sarà la capitale europea della scienza nel 2020. La città è sempre stata un ponte tra Europa occidentale e orientale, con particolare attenzione ai Balcani occidentali. Il 2020 sarà anche un anno strategico che segnerà il completamento dei programmi di ricerca europei Horizon2020 (2014/2020) e l'attuazione di HorizonEurope (dopo il 2020). Le istituzioni europee hanno adottato la scienza come un importante strumento e collegamento per la diplomazia con il seguente motto: "Diplomazia per la scienza e la scienza per la diplomazia".

BRUXELLES - È questo lo scenario nel quale si è inseito l’evento «Trieste, European City of Science 2020» che si è svolto il 7 novembre a Bruxelles, organizzato dall’Associazione Giuliani nel Mondo di Bruxelles, in collaborazione con la Parlamentare Europea Isabella De Monte e l’Ufficio di Bruxelles della Regione Fvg. All’evento sono attesi europarlamentari di tutti gli Stati Membri e diversi stakeholder dell’ecosistema legato alle Istituzioni Europee.

L’EVENTO - Obiettivo dell’iniziativa era quello di far conoscere a una platea di qualificati rappresentanti dell’UE e di soci e simpatizzanti dell’Associazione Giuliani nel Mondo le caratteristiche che hanno reso possibile il successo della candidatura di Trieste a Capitale europea della Scienza, l’evento ESOF 2020 e le sue possibili ricadute. Sono intervenuti all’evento la parlamentare europea Isabella De Monte, l’ambasciatore Michele Quaroni della Rappresentanza Permanente d'Italia presso l'UE presso l’UE, Dario Locchi, presidente dell’Associazione Giuliani nel Mondo, Sergio Paoletti, membro dello Steering Committee di ESOF e presidente di Area Science Park, Peter Tindemans, segretario generale di EuroScience, Giancarlo Caratti del Joint Research Centre dell’UE, Fabio Donato, responsabile Ricerca e Innovazione della Rappresentanza Permanente d'Italia presso l'UE. «Il connubio tra Trieste e il mondo della scienza è straordinariamente forte e un evento come ESOF 2020, che ho sostenuto sin dall'inizio, creerà spazio per nuove opportunità nel campo della ricerca, dell'innovazione e dello sviluppo, oltre a garantire alla città un importante ritorno sia in termini economici che di prestigio internazionale – dichiara l’On. Isabella De Monte - . Ospitare questa iniziativa di presentazione di ESOF 2020 al Parlamento europeo è per me un orgoglio, perché sono convinta che oggi non ci possa essere luogo più adatto di Trieste per un evento simile: la città è sede di numerose realtà scientifiche di altissimo livello ed è ponte naturale verso i Balcani, cui l'Europa guarda giustamente con grande attenzione e interesse. Nel 2017 avevo sostenuto la candidatura di Trieste e oggi sono lieta che il capoluogo della mia regione possa ospitare un evento così importante. Quale componente della commissione Trasporti e turismo al Parlamento europeo e delle Delegazioni per i rapporti con la Macedonia e il Montenegro, sono certa che ESOF 2020 sarà una straordinaria occasione di sviluppo per la più europea delle città italiane». ESOF - EuroScience Open Forum, la più rilevante manifestazione europea dedicata al dibattito tra scienza, tecnologia, società e politica vedrà il suo culmine a Trieste dal 4 luglio al 10 luglio 2020 con un ricco programma di eventi il cui filo conduttore ideale sarà il motto: «Freedom for Science, Science for Freedom».