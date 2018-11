‘Sapori del Carso’: ultimo appuntamento sul ciglione tra Santa Croce e Trieste

TRIESTE – Al termine della rassegna gastronomica ‘Sapori del Carso’, domenica 11 novembre la cooperativa Curiosi di natura organizza dalle 9.30 alle 13 una passeggiata panoramica sul ciglione carsico tra S. Croce e Trieste, con letture a tema dal vivo. Ultima uscita in calendario, è un facile percorso riparato dalla bora, differente da quello proposto nei mesi scorsi. Con salite moderate, è praticabile a tutte le età con scarpe antiscivolo. Al termine, possibilità di gustare i ‘Sapori del Carso’ dai ristoratori convenzionati, con uno sconto del 10%.

L’EVENTO - Si passerà tra lecci sempreverdi, latifoglie dai vivaci colori autunnali e rocce calcaree; sosta finale alla Vedetta Slataper, affacciata sul golfo di Trieste e il Castello di Miramare, dove l’azzurro del cielo e del mare si incontrano. L'itinerario, di 7 chilometri, inizia su una strada secondaria asfaltata, fra pastini con vigne e uliveti e vista sul mare. Entra poi nei boschi e prosegue in leggera salita con scorci panoramici sul golfo. Sbocca infine in una pineta, fino alla Vedetta Slataper, e da lì rientro al punto di partenza. Le nuove letture dal vivo sottolineeranno differenti aspetti del Carso, del mare e di Trieste. Ritrovo alle 9.10 a Santa Croce, nel parcheggio sulla Strada Provinciale n. 1 al bivio per Bristie, raggiungibile anche con il bus n. 44 da Trieste. Costi di partecipazione: 8 euro gli adulti; 5 i minori di 14 anni; gratis i minori di 6 anni. È raccomandata la prenotazione. Informazioni sul sito www.curiosidinatura.it, all’email curiosidinatura@gmail.com e al cell. 340.5569374. Per gruppi, escursioni su prenotazione tutto l’anno. Informazioni su: www.piacevolmentecarso.it.